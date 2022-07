Pedro Augusto: «Sofremos um golo de bola parada que desencadeou algumas coisas»

Pedro Augusto considerou que o Tondela fez "coisas boas no jogo", apesar de ter perdido com o FC Porto na Supertaça, em Aveiro."É difícil falar agora, estamos de cabeça quente, o jogo acabou agora e vamos ter tempo de analisar tudo com calma e muito bem. Mas acredito que fizemos coisas boas no jogo, conseguimos colocar o nosso plano algumas vezes em prática e é isso que vamos fazer ao longo da temporada", reconheceu o capitão do Tondela, após o encontro."Sabíamos das dificuldades do jogo e da pressão que o FC Porto ia impor desde o começo do jogo e preparamo-nos para isso, mas acabamos por sofrer um golo de bola parada que desencadeou algumas coisas, mas enfim a nossa maior luta é na próxima semana que é o campeonato e vamos começar com a cabeça tranquila", acrescentou o jogador dos beirões, que abordou ainda as expectativas do clube para a presente temporada."As expectativas para a época são boas, mesmo não podendo contratar [jogadores][ estamos com um plantel muito bom. Os jovens que subiram estão a somar, os que ficaram e assumiram a sua posição também estão bem", concluiu.