Pedro Maranhão confiante para a visita ao Nacional: «Trabalhámos bem esta semana»

O Tondela tem uma visita complicada no sábado, diante do Nacional, no encontro inicial da 16.ª jornada da 2.ª Liga. Contudo, Pedro Maranhão remeteu para o resultado anterior dos beirões, uma vitória diante do UD Oliveirense, uma motivação extra antes de terminar 2023."Foi um jogo bastante difícil, que podíamos ter controlado. Fizemos o primeiro golo ali na primeira parte e podíamos ter ampliado a vantagem no placard. Terminámos bem o ano", salientou o brasileiro, sem esquecer que "será um jogo muito difícil" na Choupana, pois os madeirenses encontram-se "muito acima" na tabela classificativa do 2.º escalão.Sobre a semana atarefada, o extremo, de 24 anos, considerou que depende sempre dos jogadores estarem em boas condições: "Trabalhámos bem esta semana. O nosso objetivo é sempre ganhar e trabalhámos sempre nesse sentido. Vai ser uma semana grande, com vários jogos, mas também dá para descansar. Estamos muito alerta, para poder descansar bem, alimentarmo-nos bem, porque depende de nós para estarmos bem nos jogos", garantiu.O Tondela vai à Madeira defrontar o Nacional, neste sábado, pelas 11 horas.