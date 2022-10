Pedro Proença: «O futebol profissional ganhou muito com David Belenguer»

O Futebol Profissional ganhou muito com o contributo de David Belenguer. Um dirigente que acrescentou valor ao @CDTondela1933 e que se tornou uma mais-valia para os Clubes e para as competições profissionais nacionais, pelo seu conhecimento e visão estratégica... (1/3) pic.twitter.com/Nqr2L5Ep9v — Pedro Proença (@PresidenteLPFP) October 18, 2022

Pedro Proença reagiu, através da sua página oficial do Facebook, à saída de David Belenguer da SAD do Tondela, que ficou novamente na posse do clube presidido por Gilberto Coimbra, como confirmaram os beirões em comunicado, esta tarde."O Futebol Profissional ganhou muito com o contributo de David Belenguer. Um dirigente que acrescentou valor ao CD Tondela e que se tornou uma mais-valia para os Clubes e para as competições profissionais nacionais, pelo seu conhecimento e visão estratégica, fruto da experiência adquirida no contexto diverso da Liga Espanhola. David Belenguer terá sempre o reconhecimento da Liga Portugal e uma porta aberta no Futebol Profissional. A Gilberto Coimbra, que agora volta a liderar a SAD do CD Tondela, a Liga Portugal deseja as maiores felicidades", escreveu o presidente da Liga Portugal.O Tondela readquiriu as 80% das ações da SAD que tinham sido vendidas em 2018 à Hope Group, tendo David Belenguer sido o líder da sociedade desde então, em novembro de 2018. O clube passa a ter o controlo total da SAD, como sucedia até 2018.