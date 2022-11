Pepa recorda empate em Alvalade no fim da época 2018/19: «Até o central estava a jogar na pequena área»

Pepa recordou esta sexta-feira, nas redes sociais, a reta final da época 2018/19, na qual conseguiu manter o Tondela na 1.ª Liga de forma algo inesperada, após uma temporada onde diz ter começado a sentir "uma certa instabilidade".Numa época onde desciam três equipas à Liga Sabseg, fruto da subida administrativa do Gil Vicente por conta do caso Mateus, os beirões defrontaram Santa Clara, Sporting e Chaves nas três últimas rondas, encaradas por isso como finais."Complicámos tudo logo na primeira 'final'. Tínhamos a obrigação de ganhar, mas perdemos em casa com o Santa Clara. A seguir a este jogo, o habitual. Imprensa e adeptos davam-nos como 'mortos' e a descida para a II Liga estava garantida. Só faltava perder o jogo em Alvalade para descermos. Mas…", começou por contar numa publicação no Instagram."Preparámos bem a partida, fomos com ambição e acreditámos tanto na vitória que na segunda parte o nosso central até estava a jogar na pequena-área do Sporting. Estávamos loucos para ganhar o jogo e eu pensei: um ponto deixa-nos a possibilidade da manutenção em aberto, mas se perdermos acabou. Descemos imediatamente. Tentei passar essa mensagem para dentro de campo: mais razão, menos emoção. No final do jogo, levámos um ponto para Tondela, mas tínhamos a linha defensiva toda indisponível para o jogo decisivo. Era mata-mata puro. Se vencêssemos ficávamos na I Liga. Se perdêssemos descíamos. Sou apaixonado por estes desafios competitivos!", revelou o antigo técnico do Tondela.Na última jornada do campeonato, recorde-se, o Tondela goleou o Chaves por 5-2 e festejou a permanência no principal escalão do futebol português.