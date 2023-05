Plantel assistiu ao documentário da caminhada beirã até à final da Taça de Portugal de 2021/22

O auditório da Associação Cultural e Recreativa de Tondela recebeu o primeiro ato das comemorações dos 90 anos do Tondela, com a exibição de um filme, com cerca de uma hora, que recordou a caminhada beirã até à final do Jamor, da época transata, perdida frente ao FC Porto por 3-1. Na plateia estiveram os elementos do atual plantel, assim como toda a estrutura do clube e vários elementos das forças vivas da cidade.O presidente Gilberto Coimbra afirmou que esta "foi a página mais gloriosa" da história do clube, recordada "um ano e um dia depois", numa noite "em que se reviveu um feito histórico, mas também uma triste noticia", que foi a descida à 2.ª Liga. "Escrevemos uma página histórica, na FPF, na Liga e no futebol português, que diz que o Tondela esteve no Jamor a 22 de Maio de 2022", um feito "inolvidável e inapagável", comentou.Já Ricardo Alves, capitão do Tondela, recordou a semana "mais difícil" da sua carreira, que foi a descida à 2.ª Liga, "um marco negativo", mas também "a página gloriosa", que foi a presença no Jamor. O jogador tondelense lembrou a importância dos adeptos na caminhada do clube até à final da Taça de Portugal, uma semana depois de confirmada a descida de divisão.