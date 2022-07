Plantel do Tondela em formação de arbitragem

Com o embate frente ao FC Porto para a Supertaça Cândido de Oliveira a 10 dias de distância, o plantel do Tondela recebeu, esta quarta-feira, uma formação em arbitragem e regras de jogo, onde jogadores, equipa técnica e staff ficaram a conhecer as alterações na arbitragem que serão aplicadas a partir da temporada que se avizinha.A formação, que decorreu no Estádio João Cardoso, foi liderada por elementos do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.