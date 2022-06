Plantel volta com Jota a 100 por cento

Numa altura em que a proibição de inscrever jogadores continua a provocar constrangimentos na preparação da nova época, o Tondela regressa hoje aos trabalhos com a boa notícia de que o central Jota, lesionado desde setembro, vai iniciar a pré-temporada sem limitações.

"Sinto que cresci muito como jogador, mas também como pessoa, porque tive de lidar com o facto de não jogar", disse o jovem, de 22 anos, confiante de que vai "escrever uma história muito bonita" no clube.

Depois de um momento difícil, Jota não esquece o apoio que lhe foi dado: "No jogo em que me lesionei, a direção disse que ia estar comigo e senti um conforto enorme com isso, porque estavam no último ano de contrato e sabia que com esta lesão a época estava terminada. A direção foi impecável comigo e nunca me vou esquecer disso."