Presidente da SAD do Tondela claro: «Depois da Taça vamos trabalhar para subir outra vez»

David Belenguer não tem dúvidas quanto ao futuro do Tondela e assegura que este passa por um regresso à Liga Bwin. Em entrevista ao jornal 'Marca', o presidente da SAD dos beirões disse que agora é focar na Taça para, logo depois, começar a trabalhar na subida."Primeiro competir na Taça, sabendo que é preciso separar uma coisa da outra, e a partir do dia seguinte começar a construir para competir novamente e voltar à Primeira, não há outro caminho. Agora, é doloroso e difícil gerir esta situação, individualmente e em grupo, mas é o futebol e é a lei da vida. Não somos os primeiros nem seremos os últimos a descer, mais ainda em equipas deste perfil", referiu, explicando depois o que correu mal e que culminou na descida."Era um risco que estávamos a correr desde que chegámos aos quartos-de-final, porque não temos força suficiente como equipa para ter sucesso nas duas coisas. Ficar tão distraído com a Taça multiplicou as chances de acabar a pagar na Liga. De certa forma, é compreensível: quase nenhum jogador passou por isso na vida e muitos deles não voltarão a experimentar. É um paradoxo que na mesma semana se viva um dos momentos mais bonitos e um dos mais tristes", lamentou.