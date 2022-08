Primeiro golo de Daniel dos Anjos na época teve dedicatória especial

O golo que valeu o empate do Tondela na receção ao Benfica B foi o primeiro de Daniel dos Anjos na nova época e teve direito a dedicatória especial, com o avançado brasileiro a apontar para o céu nos festejos.Numa publicação de um grupo de adeptos do Tondela nas redes sociais, partilhada pelo próprio jogador, foi revelado que Dos Anjos viu a sua filha nascer e falecer a 14 de maio, motivo pelo qual falhou a partida em que o Tondela acabaria por ver confirmada a despromoção.A mensagem terminava com um pedido de homenagem ao brasileiro ao minuto 9, número da camisola do avançado, do jogo desta sexta-feira.Já depois do jogo, o colega de equipa Jota Gonçalves recorreu as redes sociais para publicar uma foto dos festejos do golo com uma mensagem para Daniel dos Anjos: "Ela estará, de certeza, orgulhosa de ti. Estamos juntos, irmão".