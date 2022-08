Rafael Alcobia e a estreia pelo Tondela: «Um dia que nunca mais me irá sair da memória»

Um dos jovens da formação do Tondela promovidos ao plantel principal esta época, Rafael Alcobia fez no domingo a sua estreia pela formação orientada por Tozé Marreco, tendo sido lançado para a reta final do dérbi com o Ac. Viseu.Nas redes socias, o central, de 19 anos, assinalou o momento especial na sua ainda jovem carreira. "Que dia… Certamente um dia que nunca mais me irá sair da memória. A estreia por este enorme clube perante uma mancha verde e amarela que desde o início ao fim vibrou e nunca nos deixou de apoiar, tal como sonhei ao longo destes 3 anos. Muito obrigado a todos. Claramente o maior da beira", escreveu o jogador.Depois de dois anos no Sporting, Alcobia mudou-se para a formação do Tondela em 2020/21, estando por isso a cumprir a sua terceira época nos auriverdes.