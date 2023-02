Rafael Barbosa: «Conseguimos duas vitórias seguidas e vamos trabalhar para a terceira»

O Tondela viveu um período de menor fulgor e no qual esteve afastado das vitórias, mas a situação mudou de há dois jogos para cá. Rafael Barbosa deu voz à satisfação do plantel pelo momento que os beirões estão a viver."Sabíamos e sentíamos que durante várias jornadas estávamos a ser melhores que os nossos adversários, mas não conseguimos os três pontos. Agora conseguimos duas vitórias seguidas e vamos trabalhar para a terceira. Claro que trabalhar sob vitórias é sempre melhor, sempre trabalhámos bem e esta semana não foi diferente e vamos com o pensamento em trazer mais três pontos para Tondela", disse o extremo aos meios do clube, em antevisão ao jogo com o Benfica B.A partida está agendada para as 14 horas de domingo.