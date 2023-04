Rafael Barbosa e os 100 jogos no Tondela: «Estarei sempre grato ao clube»

Apesar do resultado não ter sido o desejado, a visita do Tondela ao Moreirense, no passado sábado, ficará marcada na carreira de Rafael Barbosa. Nos auriverdes desde 2020/21, o criativo atingiu, em Moreira de Cónegos, a marca dos 100 jogos pelo clube beirão."É um orgulho muito grande fazer 100 jogos em menos de três épocas, porque é um marco importante e que salienta a minha regularidade ano após ano. Estarei sempre grato ao Tondela e vou levar daqui pessoas para a minha vida. É um clube que me vai dizer sempre muito", afirmou o jogador, de 27 anos, aos meios do clube pelo qual se estreou no escalão principal do futebol português: "O Tondela ajudou-me a afirmar-me na 1.ª Liga, a mostrar a minha qualidade e a conhecer os meus valores como jogador. Além disso, ajudou-me a crescer como pessoa, que penso que foi onde cresci mais."Formado no Sporting, Rafael Barbosa nunca se estreou pela equipa principal dos leões. Na altura de recordar os momentos mais marcantes deste centenário no Tondela, o atacante destacou o primeiro golo, tendo-se emocionado ao lembrá-lo. "Foi um momento de revolta, porque esperava há muito pelo meu momento de afirmação. Marcou-me pelo sacríficio que foi chegar aqui. O clube deu-me a oportunidade que já esperava há muito anos", frisou, elegendo a final da Taça de Portugal, no Jamor, como o outro momento alto da sua passagem pelos auriverdes.A cumprir a terceira temporada no Tondela, Rafael Barbosa assinou nove golos e nove assistências ao longo destes 100 encontros.