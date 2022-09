Rafael Barbosa: «O nosso espírito de equipa é notório em todos os jogos»

Na antecâmara de mais uma ronda da Liga Sabseg, Rafael Barbosa, avançado do Tondela, falou ao meios do clube sobre o momento da equipa, sublinhando o sabor amargo com que o plantel ficou após os últimos três jogos, que terminaram todos com empate.

"Entrámos muito bem no campeonato, mas nestes últimos três jogos ficámos com um sabor amargo, porque em todos eles podíamos ter conquistado os três pontos. No entanto, há que realçar o trabalho da equipa, porque estamos a ultrapassar todas as dificuldades que estamos a viver. O nosso espírito de equipa e a entreajuda é notório em todos os jogos", referiu o médio-ofensivo, afirmando estar a subir de nível: "Não comecei a época com a equipa devido a lesão, mas estou a voltar à minha melhor forma. Estou pronto para ajudar a equipa coletiva e individualmente."





O Tondela recebe o Estrela da Amadora, em Aveiro, na segunda-feira, pelas 18 horas.