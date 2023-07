Reforço do Tondela sofreu rotura de ligamentos e vai ser operado

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Iuri Miguel (@iurigm24)

O guarda-redes Iuri Miguel, contratado este verão pelo Tondela, não vai poder representar a equipa beirã durante largos meses. O jogador de 25 anos, que estava ao serviço do Real Massamá, contraiu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo e terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica."Sofri uma rotura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, pelo que terei de ser operado, o que me irá deixar afastado de fazer aquilo que mais gosto durante bastante tempo. E agora? Bem, agora seguirão muitos dias difíceis, de recuperação e superação, muitos dias em que não farei coisas básicas, como andar/conduzir e tantas outras banais, mas impossíveis para mim nos primeiros tempos", começou por referir, no Facebook."Mas também serão oportunidades para mostrar a minha resiliência e determinação, características que sempre foram/serão parte da minha forma de estar no futebol e na vida. E uma coisa é certa, isto só me fará voltar muito mais forte, e com uma vontade gigante de mostrar a todas as pessoas deste grande clube, aquilo que valho. É meu dever fazer com que isso aconteça, porque a nossa caminhada ainda agora começou, e certamente terá um final feliz. O pensamento é só um. Chorar no início para sorrir no fim", anotou Iuri Miguel.