Ricardo Alves e a sequência de vitórias do Tondela: «Queremos meter a quarta»

O Tondela está num bom momento na Liga Sabseg, com três vitórias consecutivas a dar asas a novos voos e a um salto na tabela classificativa. Agora, os auriverdes têm pela frente um Santa Clara que vem igualmente de uma sequência positiva e Ricardo Alves, acrescentando que a equipa "respeita muito o adversário", não deixa o objetivo principal de lado: "Queremos muito ganhar"."Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa, mas o nosso foco principal é dar continuidade a esta sequência de três vitórias e queremos meter a quarta. Esse sim é o objetivo", definiu o central de 32 anos, sem esconder a importância dos adeptos tondelenses no estádio, onde vai ser feita uma recolha de bens alimentares e a entrega de cabazes de Natal."Os adeptos têm estado sempre presentes e o cariz social deste jogo é muito importante. Espero que tragam alimentos para apoiarem as famílias mais desfavorecidas, pois sabemos que muita gente passa por dificuldades", apelou o defesa, esperando uma moldura humana bem definida.O Tondela vai receber este sábado o Santa Clara em partida da 13.ª jornada da 2.ª Liga, com início marcado para as 14 horas.