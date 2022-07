Ricardo Alves e a Supertaça: «É mais um momento único e histórico para nós»

A apenas dois dias de voltar a disputar um troféu, novamente contra o FC Porto, Ricardo Alves, capitão do Tondela, fez uma antevisão ao jogo da Supertaça, marcado para sábado, em Aveiro, pelas 20h45, voltando a destacar a importância do momento na história do clube."Como disse na final da Taça de Portugal, é um momento único e histórico para nós, para jogadores que nunca jogaram uma Supertaça, por isso, logicamente que vamos encarar este jogo com o maior entusiasmo possível e tentar disputá-lo ao máximo", começou por referir, em declarações aos meios do clube, admitindo que uma vitória daria um ânimo adicional à equipa para encarar o campeonato.Ricardo Alves salientou também o facto de o mais pequeno erro poder decidir a partida, "especialmente contra uma equipa como o FC Porto, recheada de qualidade", afirmando que o Tondela tem aprender com o que aconteceu na final da Taça de Portugal e com o comportamento das equipas grandes nos momentos de decisão."O FC Porto perdeu alguns jogadores importantes e não sabemos muito bem como se vão apresentar, mas temos de estar preparados sobretudo para a forma como estas equipas encaram as finais. Temos de beber um bocado da mentalidade das equipas grandes que estão habituadas a jogar este tipo de jogos, aproveitando e utilizando isso a nosso favor", sublinhou o central.Reconhecendo que a falta de conhecimento entre as duas equipas pode ser uma vantagem para qualquer um dos lados, Ricardo Alves garante um Tondela preparado para lutar pelo troféu. "Temos trabalhado bastante bem nesta pré-época, tentando absorver ao máximo as ideias do novo treinador e o grupo tem-se comportado muito bem. Sentimo-nos preparados e vamos tentar conquistar a Supertaça", referiu.O capitão do Tondela deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Nunca nos vamos esquecer da moldura verde e amarela no Jamor e esperamos que se repita em Aveiro."