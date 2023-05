Ricardo Alves e a visita ao Farense: «Queremos sair de lá com a vitória»

No lançamento da último duelo da temporada, frente ao Farense Ricardo Alves garantiu, em declarações ao meios do clube, apesar do objetivo da permanência já ter sido alcançado, a equipa vai procurar a vitória no Algarve para acabar bem uma época desgastante."Foi uma época de bastante desgaste para todos nós, mas queremos acabar o campeonato com uma vitória e é com esse objetivo que vamos disputar este jogo", relatou o experiente central de 32 anos, que já leva mais de 100 encontros pelos auriverdes.Relativamente à partida deste domingo, Ricardo Alves classificou como "incompreensível" o horário marcado para o duelo contra o Farense. "Acho que devia haver um bocadinho mais sensibilidade. Penso que é uma crítica construtiva, porque muitas vezes as pessoas não pensam nesta gente que vai ter que fazer 600 km [de viagem]. Os jogadores vão sair de lá às 21 horas e vão chegar às 4 da manhã", frisou. O central agradeceu aos adeptos pelo apoio ao longo da época e, sobretudo, aos que vão fazer esta "viagem longuíssima" num "horário que não ajuda ninguém".No domingo, pelas 18 horas, o Tondela encerra a época contra o Farense, no Estádio de São Luís.