Ricardo Alves e os 100 jogos no Tondela: «Não é uma história perfeita, mas significa muito»

Problemas físicos adiaram, por algumas semanas, o marco histórico de Ricardo Alves, mas este sábado o central do Tondela voltou à competição e chegou aos 100 jogos pelo clube. Ainda que estes quase cinco anos nos auriverdes não tenham sido um mar de rosas, o defesa não esconde a ligação especial que sente à formação que lhe permitiu a estreia na 1.ª Liga."Tem sido uma maratona, com altos e baixos. Tive duas lesões graves, as mais graves da minha carreira aqui, mas também tive momentos muito bons e momentos a jogar de forma intermitente. Não é uma história perfeita, mas acima de tudo, sou uma pessoa de emoções e relações humanas, e o facto de ter feito 100 jogos significa muito, porque é um clube que me diz bastante. As pessoas recebem e tratam-nos muito bem, tanto no clube como na cidade, e isso é importante porque as coisas saem melhor quando nos sentimos confortáveis e acarinhados", disse o central, aos meios do clube, no momento de resumir a sua estadia em Tondela.A cumprir a quinta temporada no clube, Ricardo Alves admite já ser mais do que apenas um jogador dos beirões. "Sem desprimor às outras formações que representei, o Tondela foi o clube que mais me marcou e ao qual mais me afeiçoei. Sou um auriverde e sinto a camisola, porque são muitos anos e muitas experiências vividas. Ao olhar para esta camisola [com o número 100] vêm-me muitos momentos à memória. Recordo momentos muito bons e momentos de aprendizagem", referiu, antes de sublinhar: "Sinto-me mais maduro e melhor jogador."Em relação ao momento mais marcante com a camisola do Tondela, o defesa destaca a primeira permanência conseguida. "A época que mais me marcou foi a primeira. Tive uma lesão em fevereiro ou março e estava em recuperação. Sabia que estando a recuperar, e tendo demorado tanto a chegar à 1ª Liga, seria difícil para mim se o clube descesse. Estando fora, sofri imenso e festejei de forma muito efusiva, apesar de nem conseguir correr", disse, reconhecendo, ainda assim, a importância da chegada à final da Taça: "Logicamente que o Jamor é um contexto diferente e único na história do clube. Perdemos, mas a forma como foi vivido antes, durante e após o jogo… foi uma festa e é um marco importantíssimo ver o Tondela representado na final da prova rainha nacional."Ao longo desta centena de jogos, Ricardo Alves apontou quatro golos, estando a viver, em 2022/23, a época de maior utilização no clube, no qual tem atualmente o estatuto de capitão.