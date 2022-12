Ricardo Alves: «Estamos confiantes e felizes por voltar a competir para o principal objetivo»

Terminada a participação na Allianz Cup, o Tondela volta a competir para a 2.ª Liga esta sexta-feira, frente ao Feirense. No lançamento da partida, Ricardo Alves reconheceu que os resultados não foram os melhores, mas lembrou que o foco sempre foi o campeonato."Sempre assumimos que o nosso foco principal é o campeonato. Claro que queríamos ter bons resultados quando entrámos na Taça da Liga, mas não aconteceu e não conseguimos passar. O último jogo foi atípico e não correu como queríamos, mas já é passado. Os erros foram analisados e o jogo serviu para tirar ilações para enfrentarmos o campeonato, que é o nosso foco", disse o central, antes de abordar o proximo encontro: "Não sabemos bem em que condições está o relvado, mas o Feirense é uma equipa com valor e vamos a um estádio que onde normalmente não é fácil jogar, mas estamos confiantes e felizes por voltar a competir para o principal objetivo. Queremos muito vencer e dar uma boa resposta."Durante a Allianz Cup, Tozé Marreco aproveitou também para dar mais minutos aos elementos menos experientes do plantel, algo que o capitão considera ser importante para o crescimento da equipa. "O treinador falou nisso durante a Taça da Liga e acho que esse objetivo foi conseguido, porque ganhamos jogadores. Disse no princípio da época que era importante, ao longo da temporada, consolidarmos e darmos andamento competitivo à malta que veio dos juniores. Eu já passei por isso e sei que a transição não é fácil. Estamos cada vez mais preparados nesse sentido e todos temos a ganhar", referiu.O Tondela visita o Feirense na sexta-feira, pelas 21h15.