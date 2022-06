Ricardo Alves recorda lesão de Jota: «Estava a começar a ter sucesso no clube»

Ricardo Alves, defesa-central e capitão do Tondela, comentou aos meios do clube beirão a lesão do companheiro de equipa, Jota, de fora das opções dos tondelenses desde setembro de 2021 após rotura total do ligamento cruzado anterior."Lembro-me perfeitamente do jogo em que ele se lesiona. Ele estava numa boa fase, estava a jogar e tinha acabado de ser convocado para os sub-21. Um jogador jovem que tem muito pela frente, mas que estava realmente a começar a ter sucesso no clube", disse o jogador de 31 anos, acrescentando que o grupo de trabalho dos tondelenses sempre tentou que Jota se sentisse integrado: "Tentar que ele faça parte das conquistas. E mesmo quando as coisas não correm bem, ele também fazia parte desses pequenos pormenores, porque às vezes são detalhes que nós quando estamos lesionados, sentimos mais e às vezes nem dizemos."Ricardo Alves sublinhou ainda a importância do bem-estar psicológico do jogador quando lesionado."É muito importante a questão psicológica e o jogador estar sempre motivado e bem-disposto para que a recuperação corra bem. Tu sentindo-te bem fisicamente acabas por te esquecer. Uma coisa é estarmos a treinar e estamos a pensar muito, mas depois no jogo a bola anda e passa a plano secundário", afirmou.Autor: T.G.