Ricardo Alves: «Se aquela nossa primeira oportunidade entrasse...»

Ricardo Alves lamentou a derrota do Tondela em casa do Sporting por 4-0 , assumindo que o encontro poderia ter sido bem diferente caso a primeira oportunidade do jogo tivesse resultado em golo."Se aquela nossa primeira oportunidade entrasse, se calhar a história era diferente. Tivemos erros de construção que custaram caro. Parabéns ao Sporting e há que seguir em frente", considerou o jogador dos beirões, à SportTV.Com a eliminação na Taça, Ricardo Alves aponta baterias ao campeonato. "Estamos numa fase ascendente. Estamos numa boa fase no campeonato. Queremos continuar a ganhar já o próximo jogo contra o Aves. O principal foco sempre foi o campeonato. Estamos aí para a luta e vamos continuar a lutar pelos três pontos."