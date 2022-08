Ricardo Alves: «Temos de criar um culto de vitória»

Depois do triunfo no encontro na visita ao Nacional, na 1ª jornada, o Tondela prepara a receção ao Benfica B, na sexta-feira, com o intuito de dar continuidade ao registo vitorioso na Liga SABSEG. Em antevisão à partida, o capitão Ricardo Alves enfatizou isso mesmo."Foi importante começarmos com uma vitória porque dá-nos outro ânimo e alento neste arranque do campeonato, mas foi apenas uma vitória, são só três pontos, embora num campo difícil", começou por dizer o central, traçando aquela que deve ser a mentalidade da equipa: "Temos de ter a preocupação e o foco de mudarmos o chip para tentar conquistar sempre os três pontos. Temos de criar um culto de vitória, tentar ganhar o máximo de jogos possíveis para acabarmos bem classificados. Após uma vitória, é importante manter a exigência", adiantou.Sobre o adversário, Ricardo Alves reconheceu o talento na juventude. "Não falta qualidade ao jovens que representam uma grande equipa. Acima de tudo, se formos bastante organizados e competentes, podemos fazer-lhes frente e conquistar três pontos", referiu, reconhecendo que serão precisos "cuidados redobrados" e que a equipa terá de estar no seu melhor."Temos tido dificuldades neste início de época, mas é nas dificuldades que nos superamos", concluiu.O Tondela recebe o Benfica B, na sexta-feira, pelas 18 horas, num encontro que será disputado no Estádio Municipal de Aveira, devido às obras de substituição do relvado que ainda decorrem no Estádio João Cardoso.