Ricardo Silva: «Vamos a Leiria para conquistar os três pontos»

Ainda com o desaire na Allianz Cup, frente ao Farense, no pensamento, o Tondela vai regressar à Liga Sabseg com uma deslocação até ao terreno do U. Leiria. No lançamento do encontro, o guarda-redes Ricardo Silva não fugiu ao discurso habitual."Vamos a Leiria para trazer os três pontos. É o terceiro jogo em sete dias, mas a equipa está a trabalhar bem e focada", disse o guardião português, já depois de ter abordado o jogo a meio da semana: "Foi um jogo em que saímos com a sensação de que podíamos ter conquistado os três pontos, onde tivemos grandes oportunidades. Infelizmente, não conseguimos fazer o golo, que foi a única que faltou para sair de lá com a vitória."O Tondela defronta o U. Leiria este domingo, pelas 20h30, em jogo da 6.ª jornada da Liga Sabseg.