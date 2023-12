Roberto: «Equipas B estão apetrechadas de muito talento»

O Tondela vai este domingo ao Seixal defrontar o Benfica B e Roberto, ponta-de-lança dos auriverdes e um dos melhores marcadores da Liga SABSEG, analisou o potencial que qualquer equipa de formação pode apresentar em campo, sem esquecer a qualidade do plantel tondelense.





"Normalmente as equipas B estão sempre apetrechadas de muito talento e de qualidade. Os jogadores vêm de uma boa formação, o Benfica. Temos de estar preparados. Trabalhámos sobre eles, porque são muito bons, e trabalhámos também sobre nós, para fazer as coisas bem e podermos conquistar a vitória", refletiu o avançado, de 35 anos que já leva sete golos na 2.ª Liga, totalizando 10 em todas as competições.Nesse sentido, Roberto é o espelho de uma equipa a querer corrigir o resultado anterior, uma derrota em casa diante do Santa Clara (2-3), e vincou que o grupo analisou bem os erros cometidos.

"Sabemos onde cometemos os erros, analisámos bem. Tentámos corrigir durante a semana o que aconteceu e trabalhámos sobre os pontos negativos. Também falámos sobre as coisas boas, isso também é importante e tentámos melhorá-las", concluiu o jogador dos beirões.