Rúben Fonseca: «A equipa tem correspondido dentro de campo e vamos em busca dos três pontos»

Na antecâmara do duelo do Tondela com o E. Amadora, no domingo, o avançado Rúben Fonseca, que celebra esta sexta-feira o seu 23.º aniversário, admitiu estar à espera de dificuldades, mas nada que abale a confiança na obtenção de um bom resultado."Todos os jogos são dificeis, este é fora de casa, mas temos de continuar o bom trabalho e vamos em busca dos três pontos. A equipa tem correspondido dentro de campo e tivemos uma boa semana de treino", disse o ponta de lança, já depois de recordar o empate com o Ac. Viseu, no dérbi do último fim de semana: "Foi um jogo dificil contra uma equipa que tem vindo a fazer um bom campeonato. Fizemos um bom jogo, conquistámos mais um ponto, mas penso que a vitória também seria justa. Estes jogos são importantes para dar ânimo à equipa."Num dia especial, Rúben Fonseca sabe bem aquilo que gostaria de receber como presente: "Conseguir fazer golo neste jogo seria uma boa prenda de aniversário."O Tondela visita o E. Amadora no domingo, pelas 15h30.