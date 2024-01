Samuel Lobato reforça Tondela por empréstimo do Famalicão

Na véspera da visita a Alvalade para defrontar o Sporting, em jogo da Taça de Portugal, o Tondela apresentou o primeiro reforço de inverno para o plantel de Tozé Marreco, garantindo o empréstimo de Samuel Lobato, médio de 22 anos, junto do Famalicão, numa cedência válida até ao final da época.O jovem, que já trabalha integrado no grupo de trabalho auriverde, agradeceu a forma como foi recebido pelos novos colegas. "Fui muito bem acolhido por todos, jogadores, treinadores, staff. Sei que quem entra em janeiro apanha o comboio em andamento, mas pela forma como todos me receberam e estão a orientar nestes primeiros treinos, vou estar preparado para ajudar a equipa em breve", disse, em declarações aos meios do emblema auriverde.O médio, que fez 10 jogos e apontou dois golos ao serviço dos sub-23 do Famalicão na primeira metade da temporada, está agora de regresso à Liga Sabseg, onde já atuou na época passada, quando esteve emprestado ao B SAD, não escondendo a felicidade pela nova oportunidade. "Estou feliz e confiante para o que aí vem. Venho com o objetivo de fazer o máximo de minutos e ajudar o clube. O Tondela é conhecido como um grande clube, eu próprio sei disso, com muitos anos na 1.ª Liga e com certeza que o seu lugar não é na 2.ª Liga. É um clube estável, bom e que pratica um bom futebol. Vim para ajudar e sou mais um na guerra", frisou.