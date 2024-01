Sithole grato ao Tondela antes da estreia na CAN: «Agradeço muito a aposta que fizeram em mim»

Prestes a iniciar a sua participação na CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim, ao serviço da Seleção da África do Sul, Yaya Sithole deixou palavras de gratidão para o Tondela, emblema ao qual chegou no último verão e que considera ter tido um papel fundamental na sua chamada para esta competição."Estou muito feliz com esta chamada para a CAN para representar o meu país. Não seria possível estar na Seleção se não fosse o trabalho no Tondela. Agradeço muito a aposta que fizeram em mim esta época e também digo obrigado aos meus companheiros e equipa técnica, porque sem eles era impossível estar ao nível que estou hoje", afirmou o médio, que tem sido peça influente na equipa de Tozé Marreco, antes de deixar uma garantia: "Vou trabalhar, como sempre, no máximo, para quando regressar, possa continuar a ajudar o Clube. Estou longe fisicamente, mas sempre a torcer por vocês."A África do Sul estreia-se esta terça-feira, pelas 20 horas, na Taça das Nações Africanas, com um embate frente ao Mali.