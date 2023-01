Strkalj fortalece ataque do Tondela

Apesar de estar impedido de ir ao mercado, o Tondela vai atacar o que resta da época com um ‘reforço’. O avançado Strkalj, que esteve emprestado ao Auda, da Letónia, durante a primeira metade de 2022, já se encontra inscrito e pode ser opção para os próximos embates dos auriverdes.Apesar de estar a trabalhar com o grupo de Tozé Marreco desde a pré-época, o ponta-de-lança croata, de 26 anos, não pôde ser inscrito, por não ter voltado no final do campeonato letão, que apena ficou concluído em novembro, situação que levou a Liga a não aceitar a validade jurídica da cláusula de regresso do jogador, que constava no seu contrato de empréstimo, considerando que a inscrição do atleta seria uma quebra da proibição imposta pela FIFA na sequência do 'caso Khacef'.Relembre-se que em setembro, o avançado foi submetido a uma cirurgia depois de ter sofrido uma luxação no ombro direito. Com o processo de recuperação concluído, o jogador está apto e junta-se assim a Daniel dos Anjos e Rúben Fonseca como opções de raiz para o eixo do ataque à disposição de Tozé Marreco. No clube letão, o croata apontou oito golos em 21 partidas.