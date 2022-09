Strkalj operado com sucesso ao ombro direito

O avançado Strkalj foi, esta sexta-feira, submetido a uma operação cirúrgica, depois de ter sofrido uma luxação no ombro direito. A intervenção foi realizado no Hospital Particular de Paredes e decorreu sem problemas, sendo que o croata vai agora dar início ao período de recuperação adequado.Apesar de estar a trabalhar com o grupo de Tozé Marreco desde a pré-época, o avançado, de 26 anos, não foi inscrito na Liga. Isto porque o jogador esteve emprestado ao Auda, da Letónia, e não regressou imediatamente após o final desse campeonato, pelo que a Liga não aceitou a validade jurídica da cláusula de regresso do jogador, que constava no seu contrato de empréstimo, considerando que a inscrição do atleta seria uma quebra da proibição imposta pela FIFA na sequência do 'caso Khacef'.