Strkalj: «Temos muita qualidade para continuar a vencer»

Depois de três meses sem vencer, o Tondela regressou às vitórias na receção ao Farense, na última jornada da 1ª volta. No lançamento da partida de domingo, contra o Nacional, Strkalj admitiu a felicidade pelo triunfo do passado fim de semana."Finalmente conseguimos ganhar, que era algo que já precisávamos há muito. Estamos felizes, num bom momento e a equipa está confiante", disse o croata, de 26 anos, antes de dar o mote para o que está para vir."Queremos começar a segunda volta da mesma forma que acabamos a primeira, a ganhar. Temos que somar pontos e esse é o nosso objetivo. Estivemos muito tempo sem ganhar e penso que merecíamos ter ganho muito mais vezes. Fizemos quatro pontos nos últimos dois jogos e queremos continuar a vencer. Temos muita qualidade para fazer isso", analisou.O avançado, que tem sido reforço do Tondela para esta segunda metade da época, depois de a sua inscrição não ter sido aceite no verão, já soma um golo apontado, mas coloca esse objetivo pessoal para segundo plano."Todos os avançados querem fazer golos e eu também quero, mas em primeiro lugar está a vontade de ajudar a equipa para alcançarmos bons resultados", finalizou.O Tondela recebe o Nacional este domingo, pelas 14 horas.