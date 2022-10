Telmo Arcanjo castigado com três jogos de suspensão por agressão a jogador da UD Oliveirense

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta sexta-feira, o castigo de três jogos de suspensão a Telmo Arcanjo, extremo do Tondela, por ter agredido, com uma cabeçada, Serginho, da UD Oliveirense, após o apito do árbitro para o intervalo, num lance que lhe valeu o vermelho direto.Além das três partidas que ficará fora das opções do técnico Tozé Marreco, o jogador foi ainda multado em 357 euros.Para o duelo de segunda-feira, frente ao Leixões, Khacef também não estará disponível por ter visto o quinto amarelo na Liga Sabseg.