Telmo Arcanjo conquista prémio de melhor médio de setembro da Liga Sabseg

Figura de destaque no plantel do Tondela, Telmo Arcanjo foi eleito o melhor médio da Liga Sabseg durante o mês de setembro. No período em questão, o internacional cabo-verdiano apontou dois golos e fez duas assistências.O camisola 8 dos beirões arrecadou 22,96 por cento dos votos dos treinadores da 2ª Liga, superando assim Sori Mané (13,33 por cento dos votos) e Gonçalo Franco (12,59 por cento dos votos), ambos do Moreirense. Nesta temporada, Arcanjo tem um total de quatro golos apontados.Esta é quarta temporada do jogador de 21 anos ao serviço do Tondela.