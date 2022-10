Telmo Arcanjo e o prémio de médio de setembro: «Significa que estão a reconhecer o meu trabalho»

Considerado o melhor médio de setembro da Liga Sabseg, período no qual somou um golo e duas assistências ao serviço do Tondela, Telmo Arcanjo recebeu, esta terça-feira, o galardão da Liga Portugal, tendo o cabo-verdiano, de 21 anos, atribuindo grande importância à distinção recebida."Este prémio tem um significado muito grande, significa também que estão a reconhecer o meu trabalho. Claro que, com a ajuda da equipa, tudo se torna mais fácil", disse o médio, reconhecendo a boa fase que está a atravessar nos auriverdes: "Tenho estado muito bem no CD Tondela e nesta Liga Portugal SABSEG. Sinto-me em casa, com o apoio dos adeptos, que nunca falta. Trabalho todos os dias para isto, sempre focado no Futebol e tenho a ajuda da minha família".Naquela que está a ser a temporada de afirmação de Telmo Arcanjo soma cinco golos e duas assistências em 12 jogos, tendo batido a concorrência de Sori Mané e Gonçalo Franco, ambos do Moreirense, nesta eleição.