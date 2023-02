Telmo Arcanjo eleito melhor médio da Liga Sabseg nos meses de dezembro e janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal revelou, esta terça-feira, que Telmo Arcanjo venceu a distinção de melhor médio do mês da Liga Sabseg, referente aos meses de dezembro e janeiro. O jogador do Tondela recolheu 10,79 por cento dos votos, voltando a receber o galardão que já tinha conquistado em setembro.Uma das figuras em maior destaque nos auriverdes esta época, Telmo Arcanjo somou um golo e uma assistência durante o período em questão, participando em cinco partidas.Nesta eleição, o médio, de 21 anos, superou Danilovic, do Nacional, e Michel Lima, da UD Oliveirense, que amealharam 9,63 e 8,89 por cento dos votos, respetivamente.