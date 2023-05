Telmo Arcanjo enfrenta longa paragem

Está confirmado o pior cenário para Telmo Arcanjo. O extremo do Tondela saiu lesionado e em lágrimas do duelo com o FC Porto B, na segunda-feira, e os exames médicos confirmaram uma rotura de ligamentos do joelho direito

Mais concretamente, o jogador, de 21 anos, sofreu rotura total do ligamento cruzado anterior e uma rotura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito, situação que o obrigará a ser submetido a uma cirurgia e a enfrentar um longo período de recuperação.

Nas redes sociais, Telmo Arcanjo garantiu que vai voltar mais forte. "Recebi uma notícia que nunca esperava receber, a tristeza é grande, a dor é imensa, o choro é constante.. A coragem sendo mais forte que o medo, irei voltar mais forte. Vou só ao inferno, mas já volto", escreveu o jogador.

Relembre-se Telmo Arcanjo vai ser reforço do V. Guimarães para a próxima época, tendo já assinado um contrato válido por quatro temporadas. Com esta lesão, só deverá ser opção para Moreno em 2024.