Tiago Almeida e a pré-época: «O mais importante é começar a adquirir as ideias do treinador»

Em declarações aos meios do clube, no mais recente episódio do Podcast Auriverde, Tiago Almeida fez um pequeno balanço dos trabalhos de pré-época até ao momento, desvalorizando ainda assim os resultados nos jogos-treino."É sempre bom ganhar todos os jogos, mas na pré-época o mais importante é começarmos a adquirir as ideias do treinador, a remar todos para o mesmo lado e a trabalharmos todos como um só", começou por dizer o lateral-direito, traçando o objetivo para o arranque da época: "Vamos continuar todos juntos a lutar para estarmos na melhor forma possível quando começarem as competições oficiais. O foco é chegarmos ao jogo da Supertaça na melhor forma, para podermos encarar o jogo na máxima força."Impedido de inscrever jogadores, o Tondela viu-se na necessidade de promover vários juniores ao plantel principal, trajeto que o próprio lateral também fez. "A malta que chegou dos juniores veio para ajudar. Estão a trabalhar bem e todos querem ajudar a construir uma grande equipa. Também passei por esta adaptação de saltar da formação para a equipa sénior. É um período difícil, mas com o tempo, todos têm qualidade para crescerem e ajudarem a equipa a evoluir", sublinhou.Com apenas 20 anos, Tiago Almeida é um dos principais ativos do Tondela, tendo participado em 28 jogos na época passada e assinado três assistências.