Tiago Almeida e os 100 jogos pelo Tondela: «Não pensei que chegasse tão cedo»

Tiago Almeida completou uma marca histórica de 100 jogos pelo Tondela, na vitória diante do Feirense (2-0), na última jornada da 2.ª Liga, destacando o feito como "uma marca muito importante"."Sinto-me feliz por isto, é uma marca muito importante. Quando comecei, não estava à espera que chegasse tão cedo. Aliás, cheguei mesmo a pensar que não conseguiria esta marca. Agora, é uma realidade e sinto-me feliz", refletiu o lateral direito, que chegou à Beira vindo do Anadia para reforçar a equipa sub-23 dos auriverdes, em 2019/20.Nesse sentido, ainda com 22 anos, o jogador abordou os problemas que atravessou quando chegou ao emblema tondelense, devido à pandemia. "Lembro-me que a época, nos júniores, acabou mais cedo por causa do Covid. Fiquei algum tempo em casa, sem saber o que fazer e se ia continuar no futebol ou não. Sempre foi o meu sonho ser jogador", visou Tiago Almeida. "Quando fui chamado à equipa principal, senti que foi uma oportunidade para perseguir esse sonho", salientou, falando que a subida de escalão, com nomes como Telmo Arcanjo, foi "muito especial" e aconteceu "de forma natural".Tiago Almeida também destacou o primeiro jogo pela equipa principal, na mesma temporada, quando o treinador era o espanhol Natxo González. "Fiquei com um nervoso muito grande, quando estava a aquecer, mas lá dentro foi tudo muito natural. Fiz, penso eu, 30 minutos, e desfrutei imenso da estreia", frisou, ainda destacando outra estreia, pela seleção Sub-21 portuguesa, numa vitória contra a Grécia."A camisola [da estreia na seleção] está emoldurada em minha casa. Era um sonho representar o meu país. Lembro-me perfeitamente, estava com os meus amigos numa folga e ligaram-me a dizer que tinha sido convocado e tinha de me apresentar no dia seguinte no Algarve. Só fui a Tondela buscar as chuteiras e arranquei para lá", vincou, visivelmente feliz pelo feito.Finalmente, entre outros destaques, como a estreia a capitão pelo Tondela, em pleno Estádio do Dragão, Tiago Almeida concluiu que o tempo a jogar pelos beirões tem sido "um percurso muito bom", tanto para o jogador como "para a família", enfatizando que tem "trabalhado bastante".