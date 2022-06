Tiago Almeida eleito o melhor jovem de abril na Liga Bwin pelo Sindicato dos Jogadores

Tiago Almeida, lateral-direito do Tondela, venceu o prémio de melhor jovem do mês de abril na Liga Bwin, distinção atribuída pelo Sindicato dos Jogadores, reunindo 12,80 por cento das preferências.No mês passado, o defesa participou em dois encontros, tendo sido suplente utilizado na vitória frente ao Marítimo, onde assinou a assistência para o golo de Rafael Barbosa, e titular, cumprindo os 90 minutos, no empate a uma bola com o V. Guimarães.Aos meios do clube, o lateral mostrou-se grato pela distinção. "Agradeço ao Sindicato por este reconhecimento individual. É sempre bom e é um sinal de que o trabalho está a ser bem feito e agora é dar continuidade. É uma motivação extra e há que trazê-la para dentro de campo nos jogos que falta. Foi um mês com bons jogos, para recordar e este prémio é a cereja no topo do bolo", afirmou, garantindo que o foco está agora no Boavista e só depois se começará a pensar na final da Taça de Portugal.Nesta eleição, Tiago Almeida superou a concorrência de Vitinha, do FC Porto, e David Carmo, do Sp. Braga, que obtiveram 12,23 e 11,42% dos votos.