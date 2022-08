Tiago Almeida: «Motivados para arrancar o campeonato da melhor forma»

Com o duelo da Supertaça já a fazer parte do passado, o Tondela prepara agora a estreia no campeonato, numa época de regresso à 2ª Liga. No lançamento do duelo com o Nacional, Tiago Almeida vê a equipa com condições para iniciar bem a competição."A equipa trabalhou bem durante a semana e estamos todos motivados para arrancar o campeonato da melhor forma. É certo que vimos de um resultado que não foi o melhor, mas retirámos alguns pontos positivos desse jogo e trabalhámos nos aspetos negativos. Estamos numa boa força para iniciar o campeonato", garantiu o lateral-direito, admitindo a vontade de lutar pela vitória em todos os jogos: "Temos assimilado bem as ideias da nova equipa técnica e podem esperar o Tondela sempre a lutar pelos três pontos. Será essa a alma da equipa."O Tondela visita o Nacional no sabádo, pelas 14 horas, em jogo da 1ª jornada da Liga Sabseg.