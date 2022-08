Tiago Almeida renova com o Tondela

O Tondela oficializou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Tiago Almeida, lateral-direito de 20 anos, que é um dos principais ativos do clube beirão. O defesa fica agora ligado aos auriverdes até 2024.Já internacional sub-21, o jovem, produto dos escalões de formação do Tondela, encarou a renovação como um passo natural na sua carreira. "Este é um passo que foi dado com naturalidade. A ligação entre mim e o clube tem vindo a crescer e a renovação só vem reforçar isso mesmo", sublinhou Tiago Almeida, aos meios do clube.Apesar do voto de confiança por parte do clube, o lateral garante que o seu comportamento em nada vai mudar em relação ao passado: "Tenho apenas 20 anos, mas esta já é a minha quarta época na equipa principal. Já me sentia um elemento importante no seio do grupo e não será a renovação que me vai acrescentar mais responsabilidade. O compromisso com o Tondela é e continuará a ser total."Tiago Almeida, relembre-se, foi titular no lado direito da defesa na Supertaça, frente ao FC Porto, no sábado, naquele que foi o primeiro jogo oficial da época para o clube.