Tiago Almeida: «Sonho levantar a Taça»

Produto da formação do Tondela, Tiago Almeida vai ter, este domingo, um jogo especial, quando subir ao relvado do Jamor pelo clube que o lançou. O lateral-direito espera conseguir erguer a Taça, de forma a dar uma alegria aos adeptos e à cidade."Vai ser um jogo muito importante para o clube, para os adeptos e para a cidade. É importante para todos e vamos tentar o nosso melhor.""Não pensava que chegaria tão rápido ao Jamor, mas aconteceu e estou feliz por poder jogar este jogo. Vai ser um momento lindo e positivo para o nosso clube e para os nossos adeptos.""Estou habituado a jogar. O nervosismo é normal em qualquer jogador. Mas estou tranquilo se tiver de jogar e vou dar o meu melhor."Ainda não pensei nisso. Estou a pensar em dar o meu melhor para ajudar a equipa e, se ese momento acontecer, vai ser muito lindo. Sonho. E espero que possa acontecer. Vamos fazer o nosso melhor para isso. É uma final, tudo pode acontecer.""Não pode apagar a mágoa. São momentos diferentes. O pensamento está na final da Taça e não vai apagar nada.""Muito feliz por ser eleito o joven do mês .gostava de ter ido à seleção, é um momento lindo, não fui chamado, mas tenho de trabalhar mais para, se no futuro for chamada outra vez, estar no meu máximo."