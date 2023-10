Tiago Almeida: «Temos sempre a mesma ambição»

Tiago Almeida fez a antevisão à receção do Tondela ao 1.º de Dezembro, no domingo, para a Taça de Portugal, referindo que, apesar de esta ser uma "prova a eliminar", a equipa não vai abordar o encontro com a formação da Liga 3 com menor seriedade.

"É um jogo de uma competição diferente, mas temos sempre a mesma ambição. É uma prova a eliminar, o que significa que temos de dar o nosso melhor para vencer o jogo e seguir em frente", salientou. "Sabemos o que esperar do adversário, temos de dar o nosso máximo, e fazer as coisas bem. Se não for assim, penso que podemos ter algumas dificuldades", frisou o lateral direito dos auriverdes, de 22 anos.

Como tal, o jogador, produto da formação dos beirões, apela à adesão dos adeptos ao Estádio João Cardoso, todavia lembrado das "fracas condições atmosféricas" que se prevê para este domingo. "Fazemos sempre o convite aos nossos adeptos para estarem ao nosso lado durante o jogo. O apelo é sempre o mesmo, é uma prova a eliminar que conta sempre muito. Queremos passar com os adeptos ao nosso lado", concluiu Tiago Almeida.

O encontro da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal está marcado para este domingo, às 15h00.