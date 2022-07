Tondela abre as portas do treino aos adeptos na segunda-feira

O Tondela anunciou, este sábado, que o treino de segunda-feira do plantel principal vai ser aberto aos adeptos. A sessão de trabalho arranca às 10 horas e terá lugar no campo nº 2 do Complexo do Estádio João Cardoso.

Esta será a primeira oportunidade para os adeptos verem o plantel, agora às ordens de Tozé Marreco, em ação, enquanto os jogadores poderão sentir pela primeira vez o apoio dos adeptos na nova época.

No mesmo dia, o Tondela dará início à venda dos bilhetes para a Supertaça, marcada para 30 de julho, frente ao FC Porto, em Aveiro, bem como dos Lugares Anuais.