Tondela agenda Assembleia Geral para 8 de agosto

O Tondela anunciou esta sexta-feira a marcação de uma Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 8 de agosto. A reunião magna terá lugar no Auditório Municipal de Tondela e tem início previsto para as 20h30.Entre os vários pontos incluídos na ordem de trabalhos está a apreciação, discussão e aprovação do relatório de contas alusivo ao ano de 2022, bem como a aprovação de um contrato para a aquisição de um autocarro de 29 lugares para as equipas de formação."Ponto um: Informações;Ponto dois: Apreciação, discussão e aprovação do relatório de contas do ano 2022;Ponto três: Ratificação do contrato de Leasing com Banco Montepio para a aquisição de autocarro de 29 lugares para a Formação – CDT;Ponto quatro: Autorização para a Direção do CDT negociar a concessão de espaços no Complexo Desportivo João Cardoso e na Academia, para a instalação de mobilidade elétrica e criação de comunidade de energia;"