Tondela alarga venda de bilhetes para a Supertaça ao público geral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter anunciado a venda de bilhetes para o jogo da Supertaça, marcado para sábado pelas 20h45, frente ao FC Porto, em Aveiro, em exclusivo para os sócios do clube, o Tondela vai agora alargar a venda de ingressos ao público geral.A partir das 14h30, desta quarta-feira, os bilhetes de categoria 3 ainda existentes poderão ser adquiridos por adeptos que não sejam associados do clube beirão. Cada pessoa poderá comprar no máximo dois ingressos.Para os sócios, mantém-se a compra de quatro bilhetes adicionais para a ZCEAP e exclusividade nos ingressos de categoria 1.