Tondela bate o V. Guimarães B em jogo de preparação

Depois do desaire em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, o Tondela venceu, esta quarta-feira, o V. Guimarães B. Numa partida disputado em Santa Comba Dão, os beirões triunfaram por 4-1.Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tiago Almeida, com um bis, apontaram os tentos da formação tondelense. O treinador Tozé Marreco teve assim mais uma oportunidade de observar o plantel tendo em vista a preparação da nova temporada.O Tondela regressa esta quinta-feira aos treinos.