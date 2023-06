Tondela celebra 90.º aniversário em clima de festa

O Tondela celebrou o seu 90.º aniversário nesta terça-feira e não deixou passar a data em claro.A tradição de hastear a bandeira ficou a cargo de Rolando Cruz, roupeiro dos beirões há mais de 40 anos, numa cerimónia em que estiveram também o presidente Gilberto Coimbra e elementos da direção. A claque ‘Febre Amarela’ fez tabém questão de parabenizar o clube com uma tarja e com tochas no Estádio João Cardoso.Para esta quarta-feira "está marcada a Cerimónia Oficial dos 90 anos que vai decorrer no Auditório Municipal de Tondela, a partir das 21h00 e que contará, entre outros convidados, com a presença do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, numa cerimónia que vai ter um momento surpresa em homenagem aos sócios e à trajetória histórica do Clube Desportivo de Tondela", pode ler-se no comunicado emitido pelos beirões.Autor: Matheus Mendonça