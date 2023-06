Tondela confirma saída de Alcobia para o Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela confirmou esta sexta-feira a saída de Rafael Alcobia para o Portimonense, como já havia noticiado. Formado no clube beirão, o central foi promovido à equipa sénior na última época, tendo alinhado em três partidas.O jogador, de 20 anos, vai integrar os sub-23 do emblema alvinegro, mas vai participar na pré-época com o plantel principal, assim como outros futebolistas desta categoria.