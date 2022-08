Tondela confirma saída de Undabarrena

O Tondela confirmou esta sexta-feira a saída de Iker Undabarrena, referindo em comunicado que o jogador "acionou uma cláusula que lhe permitia sair" do clube e confirmando que o Leganés é destino do médio espanhol."Apesar dos esforços, inclusivamente financeiros, em manter o jogador nos quadros dos auriverdes, a vontade de Undabarrena sair, acabou por prevalecer. Ao jogador agradecemos a entrega ao longo do tempo que representou o nosso clube, desejando-lhe a maior das sortes no futuro profissional", pode ler-se no comunicado dos beirões.Entretanto, também o Leganés já oficializou a chegada de Undabarrena, que assinou um contrato até 2023.