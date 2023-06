Tondela confirma saídas de Marcelo Alves e Rafael Barbosa

Marcelo Alves e Rafael Barbosa de saída #naçãobeirã pic.twitter.com/Q5ScaNyjJe — CD Tondela (@CDTondela1933) June 20, 2023

O Tondela confirmou, esta terça-feira, as já esperadas saídas do central Marcelo Alves e do atacante Rafael Barbosa, depois de ambos terem cumprido os seus contratos.O jogador português, de 27 anos, representou o Tondela nas últimas três temporadas, somando um total de 104 partidas pelo clube. Durante esse período, marcou 11 golos e somou nove assistências. O seu futuro deverá passar pelo regresso à 1ª Liga, ao serviço do Farense.Já o defesa brasileiro, de 25 anos, deixa o clube após concluir o empréstimo de época e meia, oriundo do Madureira, do Brasil. Encerra a sua estadia em Tondela com 51 jogos disputados e quatro golos marcados. Recentemente, Marcelo Alves tem sido associado aos russos do Sochi.